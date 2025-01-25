Сенат США затвердив Піта Хегсета главою Пентагону, допоміг віце-президент

Кандидатуру Хегсета, якого раніше номінував Дональд Трамп на посаду глави Пентагону, не підтримала значна кількість сенаторів.

Зокрема, демократи дорікали конгресмену, ветерану та ведучому Fox News у некваліфікованості та називали непридатним для управлення військами та майже 850-мільярдним бюджетом Міноборони США.

Відтак у Сенаті у п'ятницю голосили при розгляді затвердження Хегсета на міністра оборони розділилися 50 на 50 (три республіканці долучилися до демократів і стали в опозицію).

Врешті-решт віце-президент Дж. Д. Венс скористався можливістю віддати "додатковий" голос, який і зробив Хегсета новим очільником Пентагону. Річ у тім, що згідно із законом США, у разі рівного розділення голосів сенаторів віце-президент дає вирішальний голос

Сам Хегсет вже заявив, що привнесе "дух воїна" у Міноборони США.

Зазначимо, що згідно з даними Сенату щодо підсумкового голосування - 51 проти 50 - це стало найменшим відривом для затвердження міністра оборони з моменту створення цієї посади в 1947 році.

Що відомо про Піта Хегсета

44-річний Пітер Брайан Гегсет є ветераном армії США, офіцером Національної гвардії. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді.

Він є співведучим "Fox & Friends Weekends", також автор книги "Війна з воїнами: за зрадою людей, які зберігають нас вільними". Раніше він був виконавчим директором Vets for Freedom і Concerned Veterans for America.

У 2012 році Хегсет балотувався до Сенату від Республіканської партії, виборюючи місце у перегонах із сенатором-демократом від Міннесоти Емі Клобучар. Проте у травні - знявся з перегонів після з'їзду штату. Тоді на виборах переміг представник штату республіканець Курт Біллс, але потім програв на загальних виборах.

Повідомляється, що Хегсет раніше переконав Трампа помилувати трьох американських солдатів, звинувачених або засуджених за воєнні злочини, пов'язані зі стріляниною по некомбатантах в Іраку.

Хегсет розглядався на посаду голови Міністерства у справах ветеранів США у першій адміністрації Трампа.