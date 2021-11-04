Сенат США утвердил нового посла в Израиле
Фото: Томас Нидес станет новым послом США в Израиле (flickr.com)
Сенат США утвердил кандидатуру президента Джо Байдена на пост посла США в Израиле. Им стал банкир Томас Нидес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Нидес является управляющим директором и вице-председателем крупнейшего банковского холдинга в США Morgan Stanley. Также занимал руководящие должности в других крупных банках и занимал должность заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам с 2010 по 2013 год.
"Он - один из немногих кандидатов Байдена, которые были утверждены на посты послов, поскольку республиканцы в глубоко расколотом Сенате США замедлили работу многих его кандидатов на высшие должности", - пишет издание.