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Сенат США утвердил нового посла в Израиле

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США, Четверг 04 ноября 2021 04:04
Сенат США утвердил нового посла в Израиле Фото: Томас Нидес станет новым послом США в Израиле (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Сенат США утвердил кандидатуру президента Джо Байдена на пост посла США в Израиле. Им стал банкир Томас Нидес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нидес является управляющим директором и вице-председателем крупнейшего банковского холдинга в США Morgan Stanley. Также занимал руководящие должности в других крупных банках и занимал должность заместителя государственного секретаря по управлению и ресурсам с 2010 по 2013 год.

"Он - один из немногих кандидатов Байдена, которые были утверждены на посты послов, поскольку республиканцы в глубоко расколотом Сенате США замедлили работу многих его кандидатов на высшие должности", - пишет издание.

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