Сенат США затвердив нового посла в Ізраїлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нідес є керуючим директором і віце-головою найбільшого банківського холдингу в США Morgan Stanley. Також займав керівні посади в інших великих банках і займав посаду заступника Державного секретаря з управління та ресурсів з 2010 по 2013 рік.