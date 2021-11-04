Сенат США затвердив нового посла в Ізраїлі
Фото: Томас Нідес стане новим послом США в Ізраїлі (flickr.com)
Сенат США затвердив кандидатуру президента Джо Байдена на пост посла США в Ізраїлі. Ним став банкір Томас Нідес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нідес є керуючим директором і віце-головою найбільшого банківського холдингу в США Morgan Stanley. Також займав керівні посади в інших великих банках і займав посаду заступника Державного секретаря з управління та ресурсів з 2010 по 2013 рік.
"Він - один з небагатьох кандидатів Байдена, які були затверджені на пости послів, оскільки республіканці в глибоко розколотому Сенаті США сповільнили роботу багатьох його кандидатів на вищі посади", - пише видання.