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Сенат США затвердив нового посла в Ізраїлі

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США, Четвер 04 листопада 2021 04:04
Сенат США затвердив нового посла в Ізраїлі Фото: Томас Нідес стане новим послом США в Ізраїлі (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Сенат США затвердив кандидатуру президента Джо Байдена на пост посла США в Ізраїлі. Ним став банкір Томас Нідес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нідес є керуючим директором і віце-головою найбільшого банківського холдингу в США Morgan Stanley. Також займав керівні посади в інших великих банках і займав посаду заступника Державного секретаря з управління та ресурсів з 2010 по 2013 рік.

"Він - один з небагатьох кандидатів Байдена, які були затверджені на пости послів, оскільки республіканці в глибоко розколотому Сенаті США сповільнили роботу багатьох його кандидатів на вищі посади", - пише видання.

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Ізраїль Сполучені Штати Америки
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