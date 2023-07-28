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Сенат США стурбований зловмисним потенціалом штучного інтелекту

Фото: сенатори США стурбовани потенціалом ШІ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Американські сенатори стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту. Вони викличуть на слухання розробників, керівників і експертів щодо можливих законодавчих гарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього тижня сенатори-демократи та республіканці висловили занепокоєння щодо можливого використання штучного інтелекту для створення біологічної зброї. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що скличе перші в історії форуми щодо вивчення штучного інтелекту.

"Існує реальний двопартійний інтерес до ШІ, який необхідний, щоб досягти прогресу в тому, що справді є імперативом для країни - в розробці законодавства в галузі ШІ, яке заохочує інновації, але має гарантії для запобігання зобов’язань, які може спричинити штучний інтелект", - зазначив Шумер.

Регулювання штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.

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Штучний інтелект