Сенат США схвалив заборону на імпорт урану з РФ. Документ передали на підпис Байдену

Обмежувальні дії щодо імпорту російського урану направлені на підтримку зусиль у Штатах щодо блокування поставок Кремлем палива для реакторів.

Закон про заборону імпорту російського урану вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності. В ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення віл заборони до січня 2028 року.

Щоб ініціатива стала законом, Байден повинен підписати цей документ.

Російський уран в США

Як свідчать дані Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива для американського флоту з понад 90 комерційних реакторів. Таким чином, це робить Москву іноземним постачальником №1 у Штатах.

Зазначається, що відповідні продажі приносять РФ приблизно 1 мільярд доларів на рік. Разом з тим очікується, що заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підняти вартість збагаченого урану приблизно на 20%.

Заклики до заборони на російський імпорт

Раніше в Білому домі закликали до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько 2,7 мільярда доларів для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку поточного року.

Так, у грудні минулого року був схвалений законопроект Палати представників на тлі зростаючої підтримки намірів Конгресу "відрізати" імпорт РФ після її широкомасштабної військової агресії проти України.

США заборонили імпорт російської нафти та співпрацювали з союзниками з "Великої семи", щоб запровадити обмеження цін на морський експорт сирої та нафтопродуктів.

Зазначимо, вчора стало відомо, що адміністрація президента США Байдена розглядала можливість заборони імпорту збагаченого російського урану "адміністративними методами", поки Конгрес не ухвалить відповідний закон.