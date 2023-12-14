Сенат США схвалив рекордні витрати на оборону у 2024 році

Цього року законопроект налічує майже 3100 сторінок та дозволяє виділити на 3% більше коштів, ніж минулого року. Проект був прийнятий за сильної підтримки як демократів, так і республіканців, які обійшли партійні розбіжності із соціальних питань.

Окремо від законопроектів про асигнування, які встановлюють рівні державних витрат, закон про повноваження національної оборони, або NDAA, санкціонує все: від підвищення заробітної плати військовослужбовцям (цього року воно становитиме 5,2%) до закупівель кораблів, боєприпасів та літаків, а також таких заходів, як заходи допомоги Україні та протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

NDAA "гарантує, що Америка зможе тримати лінію проти Росії, твердо протистояти Комуністичній партії Китаю і гарантує, що американські збройні сили завжди залишатимуться на найсучаснішому рівні в усьому світі", заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Сенат, що складається зі 100 членів, підтримав NDAA 87 голосами проти 13. Очікується, що Палата представників прийме його вже пізніше цього тижня і відправить його до Білого дому, де президент Джо Байден, як очікується, підпише його та надасть закону статусу закону.

Допомога Україні

Законопроект продовжує один захід допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці України - до кінця 2026 року, дозволяючи виділяти 300 млн доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, та наступного.

Однак ця цифра незначна порівняно з 61 млрд доларів допомоги Україні, яку Байден попросив Конгрес схвалити, щоб допомогти Києву у боротьбі з російським вторгненням, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із законодавцями у Капітолії 12 грудня, аби обґрунтувати необхідність фінансування, запрошеного Байденом, але вийшов із зустрічей із законодавцями без республіканських зобов'язань.