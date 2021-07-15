Сенат США одобрил запрет импорта товаров из китайского Синьцзяна из-за рабского труда уйгуров

Сенат США одобрил законопроект, который запрещает все товары, производимые в китайском регионе Синьцзян. Импортеры должны доказать, что они были произведены без использования принудительного труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров требует от Министерства внутренней безопасности США составить список организаций, которые сотрудничают с правительством Китая в репрессиях в отношении уйгуров. Он также содержит "опровержимую презумпцию", которая предполагает, что все товары были изготовлены с использованием принудительного труда, если только инспектор таможенной службы США не сделает исключения.

"Как только этот законопроект будет принят Палатой представителей и будет подписан президентом, у Соединенных Штатов появится больше инструментов для предотвращения попадания продуктов, изготовленных с использованием принудительного труда, в цепочки поставок нашей страны", - говорится в заявлении сенатора Марко Рубио.

США неоднократно критиковали Пекин за его действия в Синьцзяне, заявляя, что они равносильны геноциду и преступлениям против человечности. Группа экспертов Организации Объединенных Наций заявила в 2018 году, что от десятков тысяч до свыше 1 миллиона уйгуров были арестованы, в то время как программа перевода рабочей силы вызвала опасения, что людей принуждают к труду.

США уже ввели запрет на импорт хлопка, помидоров и некоторых солнечных батарей из Синьцзяна, а также наложили санкции на китайских чиновников, контролирующих этот регион. На прошлой неделе США добавили 34 предприятия в свой экономический черный список, в том числе 14 китайских предприятий, которые предположительно причастны к нарушениям прав человека в регионе Синьцзян.

Китай отрицает любой принудительный труд и заявляет, что его политика выводит регион из нищеты, стимулирует экономику и противодействует экстремизму. Он ответил США и их союзникам санкциями, обострив отношения с рядом стран.

Синьцзян является ключевым мировым центром производства поликремния, который используется в производстве солнечных панелей. Его отправляют на дальнейшую обработку в Китай и другие страны, прежде чем из него будут собраны товары, которые отправляются в США, что усложняет задачу проверки происхождения импортируемых компонентов.

В 2020 году США импортировали солнечных элементов и модулей на 8,2 миллиарда долларов.