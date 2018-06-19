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Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год

НовостиПолитика    19.06.2018 - 09:59
Иллюстративное фото (dividshub.net)
Иллюстративное фото (dividshub.net)

Документ поддержали 85 сенаторов

Сенат Конгресса Соединенных штатов Америки (США) принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов, он направлен на усиление американских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, документ поддержали 85 сенаторов, десять выступили против. Теперь его должна одобрить Палата представителей, затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса, а также подписать президент США Дональд Трамп.

В частности, на закупку вооружения, кораблей и самолетов, а также на зарплаты военным предназначены 639 млрд долларов, еще 69 млрд долларов пойдут на финансирование действующих военных кампаний США. В марте Трамп обещал, что в 2019 году военные получат 716 млрд долларов из бюджета, в том числе и на модернизацию ядерной триады.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Соединенные Штаты Америки, бюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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