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Сенат США наступного тижня проголосує за виділення пакету фіндопомоги Україні

Фото: Сенат США наступного тижня проголосує за виділення фіндопомоги Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенат США проголосує за виділення великого пакету військової допомоги Україні та Ізраїлю наступного тижня.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Шумера, Сенат відкладе канікули, які мали розпочатися в п'ятницю, і збереться в понеділок, щоб дати сторонам переговорів час для досягнення угоди.

"Від нашого успіху залежить так багато, Ми знаємо, що світ спостерігає за нами", - наголосив він.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті неодноразово заявляли, що голосуватимуть за виділення допомоги лише в тому випадку, якщо вона поєднуватиметься з посиленим контролем на кордоні США та Мексики.

"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім зацікавлений у цьому, і це добре. Все обнадіює", - сказав сенатор Джон Тьюн журналістам, попередивши, що зараз представники двох партій все ще обговорюють концепцію нової угоди.

Сенатор-республіканець Том Коттон заявив, що учасники переговорів досягли прогресу, але залишаються "дуже далекими один від одного".

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У ці кошти входить і нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у запит їхні пропозиції щодо безпеки кордонів.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу з цього питання. На цьому фоні Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули. Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями про запит президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, – у матеріалі РБК-Україна.

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Сенат США