Сенат Нидерландов принял закон о запрете паранджи в общественных местах

Палата представителей Нидерландов одобрила законопроект еще в 2016 году

Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения, передает агентство Reuters.

Так, нижняя палата (Палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.

Напомним, ранее правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.