Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сенат Нидерландов принял закон о запрете паранджи в общественных местах

НовостиОбщество    26.06.2018 - 16:06
Иллюстративное фото (flickr.com southfloridareporter)
Иллюстративное фото (flickr.com southfloridareporter)

Палата представителей Нидерландов одобрила законопроект еще в 2016 году

Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения, передает агентство Reuters.

Так, нижняя палата (Палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.

Напомним, ранее правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу. За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.

В Нидерландах фургон протаранил офис газеты De Telegraaf В Нидерландах задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
Теги публикации: Нидерланды, Сенат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь