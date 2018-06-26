Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сенат Нідерландів ухвалив закон про заборону паранджі у громадських місцях

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 16:06
Ілюстративне фото (flickr.com southfloridareporter)
Ілюстративне фото (flickr.com southfloridareporter)

Палата представників Нідерландів схвалила законопроект ще у 2016 році

Верхня палата парламенту Нідерландів (сенат) ухвалила закон про заборону жителям країни і мігрантам носити паранджу та інші предмети, що приховують обличчя, у громадських місцях, таких як школи, лікарні і урядові установи, передає агентство Reuters.

Так, нижня палата (Палата представників) схвалила законопроект ще в 2016 році після того, як спроби ввести повну заборону на паранджу та інший одяг, що приховує обличчя, зазнали невдачі.

Нагадаємо, раніше уряд Данії заборонило носити в громадських місцях одяг, який закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу. За відповідний законопроект проголосували 75 осіб.

У Нідерландах фургон протаранив офіс газети De Telegraaf У Нідерландах затримали двох підозрюваних у підготовці теракту
Теги публікації: Нідерланди, Сенат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся