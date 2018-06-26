Сенат Нідерландів ухвалив закон про заборону паранджі у громадських місцях

Палата представників Нідерландів схвалила законопроект ще у 2016 році

Верхня палата парламенту Нідерландів (сенат) ухвалила закон про заборону жителям країни і мігрантам носити паранджу та інші предмети, що приховують обличчя, у громадських місцях, таких як школи, лікарні і урядові установи, передає агентство Reuters.

Так, нижня палата (Палата представників) схвалила законопроект ще в 2016 році після того, як спроби ввести повну заборону на паранджу та інший одяг, що приховує обличчя, зазнали невдачі.

Нагадаємо, раніше уряд Данії заборонило носити в громадських місцях одяг, який закриває обличчя, зокрема нікаб і паранджу. За відповідний законопроект проголосували 75 осіб.