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Сенат Італії вперше очолила жінка

НовиниПолітика    24.03.2018 - 18:20
Фото: Марія Елізабетта Казеллаті (Twitter/SenatoStampa)
Фото: Марія Елізабетта Казеллаті (Twitter/SenatoStampa)

Також в Італії вибрали спікера нижньої палати парламенту

Сенат Італії в суботу обрав представницю правої партії "Вперед, Італія" Марію Елізабетту Казеллаті своїм головою. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Казеллаті стала першою в історії жінкою на чолі італійського Сенату.

Також Роберто Фіко від "Руху п'яти зірок" був обраний спікером нижньої палати парламенту.

Як відомо, вибори спікерів дають старт офіційних консультацій щодо формування уряду. Як очікується, консультації розпочнуться на початку наступного місяця.

Нагадаємо, Маттео Ренці, колишній прем'єр-міністр Італії, оголосив про відставку з посади голови керівної Демократичної партії з-за невдалого результату на минулих виборах.

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Теги публікації: Італія, Сенат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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