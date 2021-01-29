Сенат Чехии предложил ЕС расширить санкции против России

Чехия призвала расширить санкции против России. В постановлении Сената отмечается, что в РФ имеет место подавление гражданских прав и свобод.

Об этом сообщает пресс-служба высшего законодательного органа этой страны.

Сенат призвал ЕС добиваться совместных действий в рамках Евросоюза, включая принятие новых санкций в отношении представителей РФ в связи с протестами против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Документ был принят практически единогласно - за него проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов.

Подавляющее большинство в Сенате принадлежит оппозиционным правительству правым партиям, которые, в частности, настаивают на лишении России возможности участвовать в готовящемся тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

В нижней палате парламента, где правые находятся в меньшинстве, оппозиции не удалось добиться принятия постановления с аналогичными требованиями к ЕС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

РБК-Украина писало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на заседании Совета Европы ни одна страна не предложила ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального.