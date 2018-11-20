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Семью погибшего в Закарпатской области пограничника обеспечат жильем

Новости » Общество    20.11.2018 - 15:58
Семью погибшего в Закарпатской области пограничника обеспечат жильем
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Вадима Березенского представят к государственной награде  

Семью погибшего в Закарпатской области пограничника Вадима Березенского обеспечат квартирой и материальной помощью. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Порошенко поручил представить Березенского к посмертной государственной награде. Кроме того, он пообещал решить вопрос обеспечения его семьи квартирой и материальной поддержкой.

Напомним, ночью 16 ноября пограничники Украины и Румынии проводили спецоперацию, в ходе которой задержали двух контрабандистов сигарет. В то же время на украинской территории продолжался поиск остальных причастных к контрабанде. При задержании мужчины в гидрокостюме с большой суммой денег другой контрабандист на авто сбил Вадима Березенского. Врачи пытались его спасти, провели операцию, но 17 ноября он умер в больнице, так и не приходя в сознание.

18 ноября Ужгородский городской суд поместил подозреваемого в смертельном наезде на пограничника 34-летнего жителя Рахова под стражу. Его арестовали на 60 дней без права внесения залога.

 

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