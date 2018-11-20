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Сім'ю загиблого в Закарпатській області прикордонника забезпечать житлом

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 15:58
Сім'ю загиблого в Закарпатській області прикордонника забезпечать житлом
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Вадима Березенського представлять до державної нагороди

Сім'ю загиблого в Закарпатській області прикордонника Вадима Березенського забезпечать квартирою та матеріальною допомогою. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко доручив представити Березенського до посмертної державної нагороди. Крім того, він пообіцяв вирішити питання забезпечення його сім'ї квартирою і матеріальною підтримкою.

Нагадаємо, вночі 16 листопада прикордонники України та Румунії проводили спецоперацію, в ході якої затримали двох контрабандистів сигарет. У той же час на українській території тривав пошук інших причетних до контрабанди. При затриманні чоловіка в гідрокостюмі з великою сумою грошей інший контрабандист на авто збив Вадима Березенського. Лікарі намагалися його врятувати, провели операцію, але 17 листопада він помер у лікарні, так і не приходячи до тями.

18 листопада Ужгородський міський суд помістив підозрюваного у смертельному наїзді на прикордонника 34-річного жителя Рахова під варту. Його заарештували на 60 днів без права внесення застави.

 

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