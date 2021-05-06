Семья главы НКРЭКУ переоформила еще одну компанию на сейшельский офшор, - нардеп
Семья председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка переоформила уже вторую свою компанию на офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд" на Сейшельских островах в Индийском океане.
Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.
"16 апреля уже вторая семейная компания топ-чиновника была перерегистрирована на офшор с Сейшельских островов. Конечным бенефициаром указан вновь гражданин Индии. На этот раз сделка касалась столичного ООО "Селла Групп", которое после перерегистрации сменило название на ООО "Бизнес КМА", - сообщил нардеп.
По информации Временной следственной комиссии, председателем которой является Наливайченко, эта компания до 16 апреля была зарегистрирована на невестку главы НКРЭКУ, а директором был его родной брат Артем Тарасюк.
По его словам, компания специализируется на операциях с недвижимостью.
Друзі, як і обіцяв, публікую нові дані оборудок родини голови НКРЕКП Тарасюка з офшором на Сейшельских островах. ...Posted by Валентин Наливайченко on Thursday, May 6, 2021
"Это уже вторая подозрительная схема ближайшего окружения Тарасюка с офшором на Сейшельских островах. Подчеркиваю: топ-чиновники не имеют права заниматься сомнительными операциями с офшорами. А те, кто занимаются, являются коррупционерами", - сообщил Наливайченко.
По его словам, собранные ВСК данные переданы в Службу безопасности Украины и НАБУ.
"Призываем СБУ и НАБУ оперативно установить фактических владельцев сейшельского офшора. Общественная опасность этой сделки в том, что за этим коррупционным отмыванием денег могут стоять спецслужбы страны-агрессора. В таком случае, нечего удивляться, что руководитель НКРЭКУ является главным лоббистом импорта российской-белорусской электроэнергии в Украину", - подчеркнул Наливайченко.
Напомним, после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКУ осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией.
Летом 2020 года НАПК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.
В апреле 2021 года семья Тарасюка переоформила часть семейного бизнеса на сейшельский офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд".
Первой была переоформлена компания "Интермидиари Трейд", которую брат председателя НКРЭКУ основал 4 января 2021 года, на следующий день после начала импорта тока из России и Беларуси.