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Семнадцатый день войны с Россией: оперативная информация от Генштаба ВСУ

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Суббота 12 марта 2022 07:03
Семнадцатый день войны с Россией: оперативная информация от Генштаба ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ
Автор: Константин Широкун

Украинские военные и мирные жители продолжают противостоять российскому вторжению семнадцатые сутки подряд. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, какая ситуация в стране по состоянию на 06.00 12 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор, и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

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