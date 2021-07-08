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Семьи жертв коронавируса в Италии требуют от властей 100 млн евро компенсации

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Рим, Четверг 08 июля 2021 16:47
Семьи жертв коронавируса в Италии требуют от властей 100 млн евро компенсации Фото: семьи жертв коронавируса в Италии требуют от властей 100 млн евро компенсации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Италии родственники жертв коронавируса обратились в суд с требованием к членам правительства выплатить 100 млн евро в качестве компенсации. Они считают, что власти слишком мало сделали для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

"Италия опоздала с введением мер по сдерживанию вспышки COVID-19. И когда власть, наконец, приняла эти меры, то их было недостаточно",- говорится в сообщении.

Известно, что в суд обратились более 500 семей.

Отмечено, что адвокаты родственников представили досье объемом более 2000 страниц, где указаны сотни свидетелей и доказательств "системной халатности со стороны итальянских властей", которые якобы привели к гибели тысяч людей.

В свою очередь, представители министерства охраны, в отношении которых ведется расследование, отрицают любые нарушения.

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