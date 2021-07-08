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Сім'ї жертв коронавірусу в Італії вимагають від влади 100 млн євро компенсації

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Рим, Четвер 08 липня 2021 16:47
Сім'ї жертв коронавірусу в Італії вимагають від влади 100 млн євро компенсації Фото: сім'ї жертв коронавірусу в Італії вимагають від влади 100 млн євро компенсації (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Італії родичі жертв коронавірусу звернулися до суду з вимогою до членів уряду виплатити 100 млн євро компенсації. Позивачі вважають, що влада занадто мало зробила для боротьби з пандемією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

"Італія запізнилася з введенням заходів щодо стримування спалаху COVID-19. І коли влада, нарешті, зробила ці заходи, то їх вже було недостатньо", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що до суду звернулися більш ніж 500 сімей.

Зазначено, що адвокати родичів представили досьє обсягом понад 2000 сторінок, в якому вказані сотні свідків і доказів "системної халатності з боку італійської влади", які нібито привели до загибелі тисяч людей.

В свою чергу, представники міністерства охорони, щодо яких ведеться розслідування, заперечують будь-які порушення.

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