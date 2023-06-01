З семи населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей

Сьогодні під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною", - повідомили в Мінреінтеграції.

Згідно з рішенням, примусова евакуація дітей буде проведена:

в місті Залізне,

селищах Нью-Йорк і Північне,

і селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

За даними міністерства, евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

"Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів", - додали в міністерстві.

З питань евакуації з Донецької області можна звернутись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Примусова евакуація в зонах бойових дій

З початку квітня цього року в Україні вирішили примусово евакуйовувати дітей із 21 населеного пункту Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

В Донецькій області працює 5 евакуаційних екіпажів поліції "Білі янголи", які забезпечують безпечне вивезення дітей на броньованих автомобілях.

Однак попри намагання влади зберегти життя дітей та вивезти їх в безпечні регіони України, деякі батьки все ж відмовляються виїжджати з області та навіть переховують дітей.

Ми повідомляли, що наприкінці березня правоохоронці вмовляли жінку з 5-місячною дитиною евакуюватись з Авдіївки, однак вона навідріз відмовилась від допомоги. Наступного ж дня російські військові здійснили черговий обстріл міста. Внаслідок чого дитина отримала поранення й загинула.

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