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Семьи с детьми, пострадавших от войны, получат денежную помощь от ЮНИСЕФ, - Офис президента

Фото: семьи с детьми, пострадавшими от войны, получат денежную помощь от ЮНИСЕФ (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики Украины запустили программу денежной помощи для семей с детьми, которые пострадали из-за войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Право на эту помощь имеют семьи с 3 и более детьми до 18 лет, из которых по крайней мере одному ребенку на момент подачи заявки еще нет 2 лет. А также семьи с двумя и более детьми до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью. Имеют право на пособие также названые родители или родители-воспитатели.

Для получения помощи семья, которая соответствует указанным требованиям, должна зарегистрироваться на сайте программы: register.unicef.org.

"Заявку будут рассматривать специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры. Вам сообщат о решении, отправив СМС на номер, который вы укажете при подаче заявки", - рассказал Кирилл Тимошенко.

Пособие будет выплачиваться единовременно на три месяца из расчета по 2 200 гривен на каждого члена семьи, но не более чем на 5 человек.

Так, семья из 5 членов получит 2 200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн.

Деньги поступят на банковский счет или дебетовую карту, которые укажет заявитель, в течение 4 недель с момента подачи заявки. Перед подачей заявки рекомендуется убедиться, что есть доступ к счету.

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Офис президентаЮНИСЕФ