"Селтік" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Селтік" – "Шахтар"

25 жовтня, 22:00, Глазго, "Селтік Парк", трансляція на MEGOGO та Volia TV

"Гірники" опинилися перед першим вододілом нинішнього сезону. Позитивний результат у Шотландії забезпечить вітчизняному гранду путівку до євровесни. Перемога ж взагалі всерйоз підвищить шанси донеччан на вихід до 1/8 головного єврокубка, адже РБ "Лейпциг" паралельно протистоятиме грізному "Реалу".

До поєдинку в Глазго "Шахтар" підійшов у доброму гуморі та хороших кондиціях. Після розгрому "Колоса" в УПЛ посеред минулого тижня "гірники" отримали додатковий відпочинок. Вони домовилися з "Минаєм" про перенесення суботнього матчу та вкотре довели до істерики окремих футбольних оглядачів.

Звісно, такі домовленості український футбол не прикрашають. З іншого боку, сезон в умовах війни потребував принципово іншого підходу до складення календаря. Та Прем'єр-лізі не було діла ані до учасників єврокубків, ані до справ України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Натомість "кельти" на вихідних здобули хаотичну перемогу над "Хартс" (4:3). Упродовж 90 хвилин хлопці Анге Постекоглу встигли побувати в ролі лідера та аутсайдера, а рівним рахунок був тричі. Зрештою, Тейлор вирвав для "Селтіка" перемогу, але витрачені зусилля можуть неприємно відгукнутися в Лізі чемпіонів.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Старфельт, Макгрегор – Корнієнко, Швед

Під питанням: Жота – Конопля, Очеретько

Орієнтовні склади на матч "Селтік" – "Шахтар"

"Селтік": Харт – Ралстон, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор – Муй, О'Райлі, Хатате – Форрест, Якумакіс, Маеда

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

У першому побаченні команд "Шахтарю" неабияк пощастило. "Кельти" повинні були перемагати у Варшаві, але не скористалися створеними нагодами. Зате тепер зламати опір окрилених заслуженою нічиєю з "Реалом" донеччан буде важче.

Не на користь "Селтіка" і турнірна ситація. "Гірники" матимуть розкіш грати другим номером і будуть готові в будь-який момент шокувати суперника голом. Тож заб'ють, вочевидь, обидві команди.