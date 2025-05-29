Село стерто з карти: у Швейцарії льодовик на 90% зруйнував Блаттен, одна людина зникла

У Швейцарських Альпах частина льодовика обвалилася, спричинивши потужний зсув льоду, бруду та каміння, який майже повністю поховав село Блаттен.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

За даними місцевої влади, зруйновано або накрито близько 90% населеного пункту. Щонайменше одна людина зникла безвісти.

Що трапилося з селом

Село було евакуйоване ще 19 травня через загрозу зсуву. Проте 25 травня побоювання справдилися: обвал частини льодовика Бірх спричинив масштабну катастрофу. На опублікованих з дрону кадрах видно, як товстий шар бруду повністю покрив частину Блаттена, річку Лонца та навколишню долину.

"Це велика катастрофа. Ми втратили наше село. Але ми відбудуємо його", - заявив мер Блаттена Маттіас Белльвальд.



Наслідки зсуву льодовика на село Блаттен (фото: Getty Images)

Речник місцевої влади Маттіас Ебенер повідомив, що лавина принесла "неймовірну кількість матеріалу", зруйнувавши будинки та інфраструктуру. Усі 300 жителів встигли евакуювати, але зараз одна людина вважається зниклою безвісти.

Наслідки зсуву льодовика

Влада попереджає, що ситуація може погіршитися: зсув поховав також русло річки, що загрожує утворенням водних заторів. Район закритий для відвідування - головну дорогу до долини перекрито.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер висловила солідарність із постраждалими.

"Жахливо - втратити дім", - написала вона у соцмережі X.

У соцмережах шириться відео моменту катастрофи - видно, як льодовик частково обвалюється, утворюючи величезну хмару пилу й уламків, що накриває околиці села.