Село стерто с карты: в Швейцарии ледник на 90% разрушил Блаттен, один человек пропал

В Швейцарских Альпах часть ледника обвалилась, вызвав мощный оползень льда, грязи и камней, который почти полностью похоронил село Блаттен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным местных властей, разрушено или накрыто около 90% населенного пункта. По меньшей мере один человек пропал без вести.

Что случилось с селом

Село было эвакуировано еще 19 мая из-за угрозы оползня. Однако 25 мая опасения оправдались: обвал части ледника Бирх вызвал масштабную катастрофу. На опубликованных с дрона кадрах видно, как толстый слой грязи полностью покрыл часть Блаттена, реку Лонца и окружающую долину.

"Это большая катастрофа. Мы потеряли нашу деревню. Но мы отстроим его", - заявил мэр Блаттена Маттиас Белльвальд.



Последствия оползня ледника на деревню Блаттен (фото: Getty Images)

Представитель местных властей Маттиас Эбенер сообщил, что лавина принесла "невероятное количество материала", разрушив дома и инфраструктуру. Все 300 жителей успели эвакуировать, но сейчас один человек считается пропавшим без вести.

Последствия оползня ледника

Власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться: оползень похоронил также русло реки, что грозит образованием водных заторов. Район закрыт для посещения - главная дорога в долину перекрыта.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила солидарность с пострадавшими.

"Ужасно - потерять дом", - написала она в соцсети X.

В соцсетях распространяется видео момента катастрофы - видно, как ледник частично обваливается, образуя огромное облако пыли и обломков, которое накрывает окрестности села.