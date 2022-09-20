"Село-привид". У ЗСУ показали, як виглядає одне із звільнених сіл у Донецькій області

Збройні сили України показали, як виглядає село Богородичне Донецької області, яке нещодавно було звільнене від окупантів.

Військові розповіли, що під час окупації російські війська проживали в місцевому монастирі і вже після їхнього відходу окупанти завдали удару по церковних будівлях.

"Село-примара. Будинки розбиті, дороги усіяні величезними воронками і скрізь розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно звільнене підрозділами ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в районі села тривалий час точилися запеклі бої, проте українські військові звільнили населений пункт.

Раніше повідомлялося, що російські війська на Донеччині продовжують завдавати ударів по містах і селах регіону. Бахмут під обстрілом окупантів знаходиться вже не перший місяць.

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