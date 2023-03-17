В селі Кіровоградської області сталася пожежа: загинуло 5 людей, троє з них - діти

"17 березня о 01:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району", - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ. На місці з'ясувалося, що горить 16 м кв речей домашнього вжитку.

"На місці пожежі виявлено 5 загиблих, а саме жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 - ліквідовано", - розповіли пожежники.

Наразі причина НП встановлюється.

Як повідомлялося, масштабна пожежа сталася в одному із сіл Одеської області. Там у приватному будинку загинули мати та троє маленьких дітей.