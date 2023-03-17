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В селі Кіровоградської області сталася пожежа: загинуло 5 людей, троє з них - діти

Фото: у селі Кіровоградської області сталася пожежа, 5 загиблих (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у п'ятницю, 17 березня, у селі Капітанівка Кіровоградської області сталася пожежа в будинку на вулиці Заводській. П'ять людей загинули, троє з них виявились дітьми, наймолодшому 8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Кіровоградській області.

"17 березня о 01:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новомиргородської МТГ Новоукраїнського району", - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ. На місці з'ясувалося, що горить 16 м кв речей домашнього вжитку.

"На місці пожежі виявлено 5 загиблих, а саме жінка 1980 р.н., чоловік 1993 р.н. та діти 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 - ліквідовано", - розповіли пожежники.

Наразі причина НП встановлюється.

Як повідомлялося, масштабна пожежа сталася в одному із сіл Одеської області. Там у приватному будинку загинули мати та троє маленьких дітей.

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