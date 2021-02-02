ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Селезнев после отчисления из "Колоса" не намерен завершать карьеру

Автор: Вера Олейник

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал информации о своем отчислении из "Колоса". Форвард заявил, что уехал из расположения команды на сборах в Турции по семейным обстоятельствам.

Самые читаемые новости

Об этом информирует Футбол News.

Вместе с тем футболист добавил, что не намерен заканчивать карьеру.

"Я уехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, собакой, мамой и супругой", - рассказал Селезнев.

На официальном сайте клуба до сих пор нет сообщения об отчислении форварда. Известно, что наставник ковалевцев Руслан Костышин отказался от комментариев по поводу этой ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что "Колос" выгнал футболиста за грубое нарушение режима.

Селезнев за полгода в "Колосе" наиграл 12 матчей, отметившись пятью голами. Ему не хватает семи голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СелезневУПЛКолос