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Селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп в Львовской области: движение затруднено

Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Левицкий

Селевой поток сошел на участок трассы Киев-Чоп возле поселка Сколе Львовской области. Движение по дороге из-за камней и грязи затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

"Есть такой факт. На месте работают дорожные службы. Пострадавших нет", - сказал РБК-Украина Игорь Курус, главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС.

По данным местных изданий, селевой поток сошел на трассу около 19:00. На дорогу вынесло камни и грязь. Движение на этом участке затруднено. На месте работают дорожные службы и спасатели.

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