Селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп в Львовской области: движение затруднено
Фото: селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп под Львовом (twitter.com/total_kz)
Селевой поток сошел на участок трассы Киев-Чоп возле поселка Сколе Львовской области. Движение по дороге из-за камней и грязи затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.
"Есть такой факт. На месте работают дорожные службы. Пострадавших нет", - сказал РБК-Украина Игорь Курус, главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС.
По данным местных изданий, селевой поток сошел на трассу около 19:00. На дорогу вынесло камни и грязь. Движение на этом участке затруднено. На месте работают дорожные службы и спасатели.
Posted by Igor Zinkevych on Thursday, July 15, 2021