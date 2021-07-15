ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп в Львовской области: движение затруднено

Новина українською →
Львов, Четверг 15 июля 2021 21:08
Селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп в Львовской области: движение затруднено Фото: селевой поток перекрыл трассу Киев-Чоп под Львовом (twitter.com/total_kz)
Автор: Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Левицкий

Селевой поток сошел на участок трассы Киев-Чоп возле поселка Сколе Львовской области. Движение по дороге из-за камней и грязи затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

"Есть такой факт. На месте работают дорожные службы. Пострадавших нет", - сказал РБК-Украина Игорь Курус, главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС.

По данным местных изданий, селевой поток сошел на трассу около 19:00. На дорогу вынесло камни и грязь. Движение на этом участке затруднено. На месте работают дорожные службы и спасатели.

Posted by Igor Zinkevych on Thursday, July 15, 2021

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС трасса происшествие
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева