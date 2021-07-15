Селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп у Львівській області: рух ускладнено
Фото: селевий потік перекрив трасу Київ-Чоп під Львовом (twitter.com/total_kz)
Селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Львівської області.
"Є такий факт. На місці працюють дорожні служби. Постраждалих немає",- сказав РБК-Україна Ігор Курус, головний спеціаліст сектору зі зв'язків зі ЗМІ Львівського управління ДСНС.
За даними місцевих видань, селевий потік зійшов на трасу близько 19:00. На дорогу винесло камені і бруд. Рух на цій ділянці ускладнений. На місці працюють дорожні служби та рятувальники.
Posted by Igor Zinkevych on Thursday, July 15, 2021