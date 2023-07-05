Секретна служба США знайшла в Білому домі кокаїн: що відомо

Білий порошок, який у неділю виявила Секретна служба в Білому домі США, виявився кокаїном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Секретна служба Сполучених Штатів повідомила, що в неділю 2 липня, виявила в робочому приміщенні у Західному крилі Білого дому "невідомий білий порошок". У зв'язку із дослідженням "невідомого предмету" частину приміщення закрили.

Варто зазначити, що в Західному крила розташовані Овальний кабінет, кімната кабінету міністрів, прес-зона та кабінети і робочі місця для персоналу президента.

Видання стверджує, що в неділю президента США Джо Байдена в Білому домі не було. Він і його родина проводили вихідні у резиденції Кемп-Девід і повернулися лише в вівторок вранці.

"Пожежний департамент округу Колумбія був викликаний для оцінки та швидко визначив, що предмет не є небезпечним, розслідується причина та спосіб того, як речовина потрапила до Білого дому", - сказав представник Секретної служби.

Джерела Reuters стверджують, що білий порошок був ідентифікований пожежною службою Вашингтона та надзвичайними службами як кокаїн.

Допомога Білого дому України

Сполучені Штати, наприкінці червня, виділили для України черговий пакет військової допомоги, його вартість оцінюється в 500 млн доларів. Він став 41-м з початку повномасштабного російського вторгнення. Американські партнери за час війни надали сумарно близько 63 млрд доларів допомоги.

Адміністрація Байдена виступила за подальшу підтримку України, щоб зробити контрнаступ ЗСУ набагато успішнішим та ефективнішим.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими українськими колегами", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.