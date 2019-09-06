Секретарю Бориспольского горсовета объявили о подозрении

В пятницу, 6 сентября, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку в совершение хулиганских действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, 29 августа Годунок устроил драку в помещении городского совета, в результате чего пострадавший мужчина получил ряд телесных повреждений. После совершения правонарушения чиновник покинул место происшествия.

"Указанный чиновник ... подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц, которые там находились. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что Годунку было объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украина, а именно - грубое нарушение общественного порядка с особой дерзостью. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 августа секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок совершил нападение на общественного активиста в помещении горсовета. По факту произошедшего полиция открыла уголовное производство.

Добавим, что в июле Годунок стал фигурантом еще одного скандала, когда во время рабочего совещания в Борисполе президент Украины Владимир Зеленский выгнал его из помещения.