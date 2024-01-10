UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Секретаріат Енергоспівтовариства виступає проти введення в Україні імпортного ПСО

Фото: секретаріат Енергоспівтовариства виступає проти введення в Україні імпортного ПСО (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступає проти введення в Україні спеціального обов’язку з імпорту електроенергії, так званого імпортного ПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Енергетичного співтовариства.

Зазначається, що у вересні 2023 року Енергетичне співтовариство отримало проєкт акту, який вимагає від імпортерів електроенергії надавати послуги суспільного інтересу для балансування ринку електроенергії під час воєнного стану.

"Секретаріат дійшов висновку, що проєкт акту про ПСО не слід ухвалювати у запропонованому вигляді через його невідповідність частині 2 статті 3 Директиви 2009/72/ЄC щодо умов, яких необхідно дотримуватися при визначенні національного законодавства, що накладає ПСО на енергетичні підприємства (зокрема, принцип пропорційності, обмеженої тривалості, ясності та можливості перевірки)", - наголосили в Енергоспівтоваристві.

Натомість Секретаріат рекомендував розглянути інші короткострокові та довгострокові заходи для вирішення питання забезпечення достатньої кількості енергоресурсів на зиму.  

Раніше повідомлялось, що "Укренерго" не має фінансової можливості дотувати імпорт електроенергії, а покладання спецобов’язків на компанію забезпечувати імпорт призведе до нового нагромадження боргів на ринку електроенергії України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз