Секретарь СНБО встретился с новоназначенным главой Минветеранов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел беседу с новоназначенным министром по делам ветеранов Сергеем Бессарабом. Как передает РБК-Украина, об этом Данилов сообщил в своем Facebook.

В частности, главы СНБО и Минветеранов обсудили вопрос лечения и реабилитации украинских военных.

"Не теряя времени и темпа, сразу после назначения нового министра по делам ветеранов Украины, провел встречу с Сергеем Бессарабом. Обсудили самые актуальные вопросы, которые требуют пристального внимания нового руководства. Вопросы связаны с проблемами лечения и реабилитации, социальной и профессиональной адаптацией, обеспечения жильем и бесплатными лекарствами для ветеранов и многое другое", - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что знаком с новоназначенным министром с тех времен, когда Бессараб занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

"Договорились завтра провести совместное расширенное совещание сразу после моего возвращения из командировки в Новые Санжары", - отметил Данилов.

Напомним, 4 марта Рада на внеочередном заседании перезагрузила Кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля и министров нового правительства. Новый министр по делам ветеранов Сергей Бессараб - военный, звание - генерал-лейтенант, 64 года. С 2005 по 2007 был командующим войсками территориального управления "Север". С 2012 по 2015 - первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ. С 2015 года - заместитель главы Генштаба.