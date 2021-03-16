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Секретарь СНБО: ситуация в Приднестровье из-за России крайне сложная уже более 20 лет

Автор: Андрей Василюк

Россия в Приднестровье никогда не занималась мирным урегулированием ситуации. Вместо этого она стремится к постоянной эскалации и ведет против демократической Европы мощную информационную войну.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил во время встречи с послом-специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом, передает пресс-служба Совбеза.

Отмечается, что стороны обсудили текущую безопасную ситуацию в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет "является крайне сложной, особенно учитывая российский фактор". "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - сказал Данилов, отметив "стремление РФ к постоянной эскалации".

По оценке секретаря СНБО, приднестровский конфликт остается вызовом не только для Молдовы и Украины, а и для всей демократической Европы, "против которой РФ также ведет мощную информационную войну".

Он также напомнил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта 2021 года № 85, правительству поручено разработать законопроект об урегулировании вопроса двойного гражданства.

"В свою очередь, Т. Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс урегулирования конфликта в Приднестровье мирным путем", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября Украина намерена запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Такое заявление сделал посол Украины Марк Шевченко во время встречи с и. о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

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