Секретарь СНБО: ситуация в Приднестровье из-за России крайне сложная уже более 20 лет

Отмечается, что стороны обсудили текущую безопасную ситуацию в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет "является крайне сложной, особенно учитывая российский фактор". "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - сказал Данилов, отметив "стремление РФ к постоянной эскалации".

По оценке секретаря СНБО, приднестровский конфликт остается вызовом не только для Молдовы и Украины, а и для всей демократической Европы, "против которой РФ также ведет мощную информационную войну".

Он также напомнил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта 2021 года № 85, правительству поручено разработать законопроект об урегулировании вопроса двойного гражданства.

"В свою очередь, Т. Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс урегулирования конфликта в Приднестровье мирным путем", - говорится в сообщении.