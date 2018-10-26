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Сэкономленные субсидии можно будет получить наличными, - Рева

Новости » Финансы    26.10.2018 - 01:51
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Соответствующее решение вступит в силу после монетизации субсидий, с января 2019 года

Получатели субсидий с 1 января 2019 года смогут получить сэкономленные средства наличными. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Рева отметил, что после монетизации субсидий, которая начнется с января, вся сэкономленная субсидия будет оставаться в распоряжении людей.

"Заканчивается сезон, мы провели расчеты с учетом субсидий, вы сэкономили определенную сумму, эту сумму вы можете снять со своего счета и использовать на собственное потребление. "Прямокэш" - это такой проект, который мы готовим", - объяснил министр.

Он добавил, что соответствующее решение должно вступить в силу с 1 января 2019 года.

По словам Ревы, сейчас потребители коммунальных услуг проводят энергосберегающие мероприятия, благодаря чему экономят ресурсы.

Напомним, Министерство социальной политики Украины дало разъяснение относительно новых правил назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расчет уже назначенных субсидий по новым параметрам произойдет в автоматическом режиме.

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Новости Украины субсидииМинистерство социальной политикиАндрей Рева
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