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С сегодняшнего дня водители должны ездить с включенными фарами: какой размер штрафа

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 1 октября, вступило в силу правило о включенных фар на автомобилях. Водители отныне должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сколько будет действовать правило

Согласно правилам дорожного движения, водители должны ездить включенным ближним светом за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая. Ближний свет нужен для того, чтобы автомобиль был заметным на дороге при любой погоде.

Нарушителей будут штрафовать правоохранители.

Размер штрафа

За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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