С сегодняшнего дня украинцы могут покупать банковское золото: как это будет работать
Национальный банк Украины предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. Решение вступает в силу с 20 августа 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Согласно решению, банки будут продавать банковские металлы в пределах остатка в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года. Дополнительно к этому остатку включается объем превышения купли над продажей по всем банковским металлам в течение следующих операционных дней.
"Учитывая указанные ограничения такие операции не будут оказывать давления на международные резервы Украины", - отметили в НБУ.
По оценкам НБУ, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.
Ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.
Кроме того, для однозначной трактовки норм постановления НБУ уточнил, что банки во время продажи безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.
Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.
По данным НБУ, ряд банков уже предлагают такую услугу своим клиентам, но большинство банков пока работают над введением.