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Відсьогодні українці можуть купувати банківське золото: як це працюватиме

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Україна, Субота 20 серпня 2022 09:02
Відсьогодні українці можуть купувати банківське золото: як це працюватиме Фото: золото можна купити в банках з 20 серпня (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях. Рішення набуває чинності з 20 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з рішенням, банки продаватимуть банківські метали у межах залишку у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі над продажем за всіма банківськими металами протягом наступних операційних днів.

"З огляду на зазначені обмеження такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України", - зазначили в НБУ.

За оцінками НБУ, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Крім того, для однозначного трактування норм постанови НБУ уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.

Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.

За даними НБУ, низка банків вже пропонують таку послугу своїм клієнтам, але більшість банків поки працюють над запровадженням.

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