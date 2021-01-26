С сегодняшнего дня подорожали игристые вина: сколько стоит бутылка "шампанского"

Фото: "шампанское" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бутылка "шампанского" будет стоить не менее 109 гривен

Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 26 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Постановлением установлены новые минимальные цены:

на "Вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные)... в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л" установлена минимальная розничная цена 109 гривен.

на "Вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов в стеклянной таре емкостью 0,7 л и в другой таре емкостью 1 л" установлена минимальная розничная цена 49 грн.

Также постановлением уточнены некоторые характеристики других вин.

Напомним, Кабинет министров 13 января повысил минимальную цену на игристые вина, произведенные в Украине на 20 гривен до 109 гривен.

В последний раз Кабмин повышал минимальную цену на алкогольные напитки в 2018 году. В результате за 2019-2020 годы цены на алкоголь в Украине практически не изменились. По данным Госстата, средняя цена 1 литра украинского вина в декабре 2020 года составляла 66,3 гривен - столько же, как и год назад.

По данным Госстата, за 2020 год сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,7% до 17,5 грн за бутылку.