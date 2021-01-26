Відсьогодні подорожчали ігристі вина: скільки коштуватиме пляшка "шампанського"

Фото: "шампанське" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пляшка "шампанського" коштуватиме щонайменше 109 гривень

Кабінету міністрів встановив новий розмір мінімальних роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв. Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме 26 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Постановою встановлені нові мінімальні ціни

на "Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані)… у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л" встановлена мінімальна роздрібна ціна 109 гривень.

на "Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л" встановлена мінімальна роздрібна ціна 49 грн.

Також постановою уточнені деякі характеристики інших вин.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 13 січня підвищив мінімальну ціну на ігристі вина, вироблені в Україні на 20 гривень до 109 гривень.

Востаннє Кабмін підвищував мінімальну ціну на алкогольні напої у 2018 році. У результаті за 2019-2020 роки ціни на алкоголь в Україні практично не змінилися. За даними Держстату, середня ціна 1 літра українського вина у грудні 2020 року становила 66,3 гривень - стільки ж, як і рік тому.

За даними Держстату, за 2020 рік сигарети преміум-класу подорожчали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,7% до 17,5 грн за пляшку.