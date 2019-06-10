Сегодня Украину продолжат заливать дожди

Погода в Украине 10 июня 2019 будет дождливой, лишь на востоке и в Крыму будет сухо, температура местами прогреется до +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо и малооблачно, температура днем от +30 до +33, ночью от +17до +22. В центральных регионах погода будет дождливой и с грозами, днем от +28 до +33, ночью от +15 до +21. На юге также дожди с грозами, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +18 до +21. В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +20 до +22.

Запад Украины сегодня продолжат заливать дожди с грозами, днем от +25 до +30, ночью от +13 до +18. В северных областях также ожидаются осадки, днем от +28 до +31, ночью от +16 до +19.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 июня днем ожидаются дожди, местами с грозами, днем температура воздуха будет колебаться от +28 до +30, ночью от +17 до +19. Ветер восточный, 5-10 м/сек.