Сегодня Украину охватит дождливая погода

Погода в Украине 3 октября принесет дожди в западные, а таже часть северных и центральных областей, температура днем поднимется до +25. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня в западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях стоит ждать дождливую погоду. На остальной территории будет преимущественно солнечно и сухо.

В западных областях днем ожидается от +12 до +15 градусов, ночью температура опустится до +9...+12. На севере средняя температура будет колебаться от +20 до +22, ночью от +8 до +12. В восточных и центральных областях будет теплее, днем термометры покажут от +20 до +23, ночью температура опустится до +5...+11.

Теплее всего будет в южных областях, там столбики термометров днем поднимутся до +23...+25 градусов, ночью прогнозируется температура воздуха в пределах +12...+15. В Крыму днем от +23 до +25, ночью от +11 до +13.

Прогноз в Киеве

В столице, по прогнозу синоптиков, сегодня также будет дождливо. Днем температура воздуха будет колебаться от +20 до +22, ночью термометры покажут от +10 до +12. Ветер южный, 7-12 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала ухудшение погодных условий в четверг, 3 октября. По ее данным, сегодня в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.