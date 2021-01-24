Сегодня Украину накроют дожди, но теплая погода сохранится

В Украине сегодня, 24 января, ухудшится погода. Почти на всей территории страны ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +4 до +10 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сухая погода сохранится лишь в Луганской и Донецкой областях. На остальной территории страны дожди. Во Львовской и Закарпатской областях температура воздуха днем составит +6+8 градусов, на юге до +10. На остальной территории столбики термометра будут показывать от +4 до +7 градусов. Ночью Температура опустится до 0+3 градусов, на юге и Закарпатье +3+6.

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +5+7 градусов, ночью 0+2.

Ранее РБК-Украина писало, что с 24 января в стране ожидается ухудшение погоды. Из-за сильных порывов ветра и снегопадов возможны проблемы с электричеством в некоторых населенных пунктах.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидается новая порция снегопадов. После этого снова ударят морозы.