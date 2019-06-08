Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Погода в Украине 8 июня 2019 будет дождливой, ожидаются грозы, столбики термометров местами поднимутся до +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +28 до +31, ночью от +16 до +19. В центральных регионах днем от +26 до +31, ночью от +15 до +18, осадки ожидаются во всех областях. На юге дожди с грозами, температура воздуха днем от +27 до +30, ночью от +16 до +19. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +24 до +29, ночью от +12 до +16. В северных областях днем от +27 до +29, ночью от +13 до +18.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 июня днем ожидаются дожди, возможно с грозами, дневная температура воздуха составит от +28 до +30, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.