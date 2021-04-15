Сегодня Украину накроют дожди

Синоптики УкрГидрометцентра прогнозируют на сегодня дожди во всех областях Украины. В западных регионах ожидается снижение температуры воздуха.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).
На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях тоже дожди. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах +4+9 градусов.
В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +6+8.
Ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.