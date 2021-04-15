Сегодня Украину накроют дожди

Погода во всех регионах

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).

На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях тоже дожди. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах +4+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +6+8.