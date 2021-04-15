UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня Украину накроют дожди

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра прогнозируют на сегодня дожди во всех областях Украины. В западных регионах ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Погода во всех регионах

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).

На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях тоже дожди. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах +4+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +6+8.

Ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентр
Читайте также
Дожди на большей части Украины и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня
Киев накроет густой туман. Водителей предупредили об ограниченной видимости
Прогноз погоды