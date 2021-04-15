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Сегодня Украину накроют дожди

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 08:00
Сегодня Украину накроют дожди Фото: в Украине идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра прогнозируют на сегодня дожди во всех областях Украины. В западных регионах ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Погода во всех регионах

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 1 до +6, днем от +3 до +8 (на высокогорье Карпат на протяжении суток от 0 до -5).

На остальной территории Украины в северных, центральных и восточных областях тоже дожди. Днем воздух прогреется от +11 до +16, ночью температура будет находиться в пределах +4+9 градусов.

Сегодня Украину накроют дожди

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +6+8.

Ранее сообщалось, что похолодание в Украине обусловлено очередным атмосферным фронтом. Он принесет мокрый снег в западные регионы.

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