Сьогодні Україну накриють дощі
Синоптики УкрГідрометцентру прогнозують на сьогодні дощі у всіх областях України. У західних регіонах очікується зниження температури повітря.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Погода у всіх регіонах
В західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади і мокрий сніг. Температура повітря вночі від про + 1 до +6, удень від +3 до +8 (на високогір'ї Карпат протягом доби від 0 до -5).
На решті території України в північних, центральних і східних областях теж дощі. Вдень повітря прогріється від +11 до +16, вночі температура буде перебувати в межах +4+9 градусів.
Погода у Києві
У Києві сьогодні теж дощі. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +6+8.
Раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг в західні регіони.