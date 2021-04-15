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Сьогодні Україну накриють дощі

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 08:00
Сьогодні Україну накриють дощі Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру прогнозують на сьогодні дощі у всіх областях України. У західних регіонах очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Погода у всіх регіонах

В західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади і мокрий сніг. Температура повітря вночі від про + 1 до +6, удень від +3 до +8 (на високогір'ї Карпат протягом доби від 0 до -5).

На решті території України в північних, центральних і східних областях теж дощі. Вдень повітря прогріється від +11 до +16, вночі температура буде перебувати в межах +4+9 градусів.

Сьогодні Україну накриють дощі

Погода у Києві

У Києві сьогодні теж дощі. Температура повітря вдень складе +12+14, а вночі +6+8.

Раніше повідомлялося, що похолодання в Україні зумовлене черговою атмосферним фронтом. Він принесе мокрий сніг в західні регіони.

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