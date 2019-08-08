Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Украине 8 августа ухудшилась в западных областях, на востоке - переменная облачность, температура воздуха достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных, северных и частично центральных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +27+30, ночью ожидается +17+19. В восточных областях переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +13+15.

На юге Украины сегодня тоже без осадков, температура воздуха днем +29+31, ночью ожидается +15+18. В Крыму и Крымской области переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +17+19.