Сегодня Украину местами накроют дожди

Погода в Украине 26 июля ухудшится в западных, восточных и центральных областях, на юге страны солнечно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе, востоке и в центре страны сегодня дожди с грозами. В западных областях температура воздуха днем достигнет +23+26, ночью ожидается +13+16. В центральных областях - +24+26, ночью +13+15.

На востоке Украины сегодня дожди с грозами, температура воздуха днем составит +23+26, ночью ожидается +14+16. В южных областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью +17+19. В Крыму и Крымской областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня +24+26. Возможны дожди и грозы.